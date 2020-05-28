Bu nasıl bir vicdansızlık! Taksici doğum yapan kadını araçtan attı

Dün Çayırova ilçesinde yaşanan olayda, doğum yapmak üzere olan Ayşe Haşim’i hastaneye götürmek üzere ailesi taksi çağırdı. Eşi Mahmut Haşim ile aracına binen kadının doğum yapmak üzere olduğunu gören taksici M.B., kadını ve ailesini araçtan indirdi.

Ambulans çağırmalarını söyleyen taksici olay yerinden uzaklaşırken, evine dönmeye çalışan Ayşe Haşim, binanın merdivenlerinde doğurdu. Bu sırada 112’ye haber verilirken, doğumdan 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından anne ve yeni doğan bebek kontrol edilerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı belirlenen anne ve bebek bugün taburcu edilerek evlerine geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Balkonlarından olayı gören komşular tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri bugün sabah saatlerinde taksi şoförü M.B.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde kadının kanlar içerisinde olmasından korktuğu için aileyi arabaya almak istemediğini söyleyen M.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

”’ŞOFÖR ARABA PİSLENİR DİYE ÇOK SİNİRLENDİ’

Suriye’de Arapça öğretmenliği yaparken 6 yıl önce Türkiye’ye gelen ve terziliğe başlayan Mahmut Haşim ile Ayşe Haşim’in üçüncü çocuğu olan bebeğe Ömer ismi verildi.

Yaşadıkları olayı anlatan baba Mahmut Haşim, “Dün saat 10.00’du. Taksiyi aradım. 2 dakika sonra araba geldi. Benim eşimin sancısı vardı ama çok azdı. Eşim arabaya binerken sancısı arttı. Araba pislenir diye şoför çok sinirlendi. Sonra bizi dışarı çıkarıp ‘2 dakika sonra ambulans gelecek’ dedi. Sonra ambulans geldi. Bebeği ve eşimi alıp hastaneye gitti” dedi. (DHA)