Bu nasıl imam?

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ebubekir Sifil’in sosyal medya üzerinden SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1’de program yapan Cüneyt Akman hakkında yaptığı ‘Öldüklerinde camilerimize cenazeleri sokulmasın’ sözleri büyük tepki topladı.

Sifil’in sözlerine Özdil, önceki gün yazdığı, “Yobazın tehdidi” başlıklı köşe yazısı ile yanıt verdi. Özdil, cenazesi için cemevlerini işaret ederek yazısının sonunda, “Bana gelince camiye almazsan cemevinden kaldırırlar, müsterihim” diye yazdı. Yılmaz Özdil’in cemevlerini işaret etmesinin ardından cemevi başkanları “kapılarının açık” olduğunu söyledi.

Özdil’in avukatı Celal Ülgen, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçeyle konuyu yargıya taşıdı. Şüpheli Sifil’in, “Hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu işlediğini söyledi. Dilekçede, “Ebubekir Sifil, bir akademisyen gibi değil tahrikçi bir şeriatçı milisi gibi davranmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmelerin ardından dün cami olarak yeniden kullanıma açılan Ayasofya’ya başimam olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, kamuyonun büyük tepki gösterdiği Ebubekir Sifil’e destek verdi.

Twitter hesabından konuyla ilgili ayetler paylaşan Boynukalın’ın “Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş. Ancak bendenizi asıl düşündüren şudur: İslâm diyarı olmasıyla övündüğümüz şu ülkede birilerinin İslam’a kolayca dil uzatabilmesidir. Allah Müslümanları aziz eylesin!” dedi.

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