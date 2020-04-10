Bu ne zevk, bu ne sefa!

Ölümcül corona virüsü tehdidine karşı vatandaşa ‘evde kal’ çağrıları devam ederken, Avcılar’daki Emekliler Parkı’ndaki banklar, havaların ısınmasıyla dolmaya başladı.

POLİS UZAKLAŞTIRIYOR, ONLAR YENİDEN GELİYOR

Yaşlı-genç çok sayıda kişinin banklarda gün boyu oturmasının ve bazılarının yanlarında getirdikleri yiyecekleri masalarda yemesi üzerine polis ekipleri vatandaşların buradan uzaklaşmalarını, evlerinden çıkmamalarını istedi ancak polislerin ayrılmasından kısa süre sonra tekrar parka gelip oturanlar oldu. (DHA)

