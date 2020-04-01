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Bu pazarda hiçbir corona kuralı yok

Aydın'ın Söke ilçesi Çarşamba pazarında corona virüsü tedbirleri çerçevesinde yayınlanan hiç bir genelge uygulanmıyor. Bilim insanları ile yetkililerin corona virüsüyle ilgili hiç bir uyarısı dikkate alınmıyor.

Latif SANSÜR
17:13 -
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İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği pazar genelgelerinin hiç bir maddesinin uygulanmadığı Söke Çarşamba Pazarında, vatandaşlar ve pazarcıların rahatlığı dikkat çekiyor.

Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında yeri sıkışık olduğu için değiştirilmesi gereken pazarın yeri ise değiştirilmedi.

DÜZENLEME YOK

Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar satış yerlerinde her bir tezgah arasında en az 3 metre mesafe kuralı uygulanmadı.

Eskiden olduğu gibi tezgahlar bir birine bitişik hizmet verdi. Vatandaşların meyve ve sebzeleri seçmesine izin verildi. Pazarcı esnafının büyük bölümü eldiven ve maske kullanmadı.

Yine Bakanlık genelgesinde dikkat çekilen, giriş çıkışların aynı yerden olmaması ve pazar yerinde yoğunluğun dikkate alınması kuralları da göz ardı edildi.

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aydın Bilim Çarşamba Corona İçişleri Bakanlığı pazar son dakika
Son güncelleme: 17:21 01.04.2020
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