Bu plajlarda özgürce yüzün

Patara Plajı / Kaş

Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki plajın uzunluğu 12 kilometre. Genişliği ise yer yer 1500 metreyi buluyor. El değmemiş doğasıyla mesafeli tatil için ideal.

Ayazma Plajı / Bozcaada

Her ne kadar adanın en popüler plajı olsa da genişliği sayesinde sakinlik hissini hiç kaybetmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde ise daha da tenhalaşıyor.

İztuzu Plajı / Dalyan

Dünyanın en iyi plajları listesinin vazgeçilmezi. Muğla'daki plajın uzunluğu 4 buçuk kilometre. İnsanlardan dilediğiniz kadar uzak durma imkanı sağlıyor.

Samandağ Plajı / Hatay

Türkiye'nin en uzun kumsalı. Tam 14 kilometre uzunluğunda. Dünyada ise onuncu sırada. Çevredeki herkesle aranıza istediğiniz kadar mesafe koyabilirsiniz.

Palamutbükü / Datça

Uzun sahil şeridi sayesinde insanlara birbirlerinden uzak oturma şansı sağlıyor. Çevredeki bakir koylar da yalnızlık isteyenler için güzel seçenekler sunuyor.

İnkumu Plajı / Bartın

Karadeniz'in vazgeçilmezi. 3 kilometre uzunluğundaki plaj, sosyal mesafeyi koruyacak alan sağlıyor.

Sarımsaklı Plajı / Ayvalık

Ege'de ailece tatil için ilk akla gelen yerlerden. Uzunluğu 7 kilometre, genişliği ise 100 metre. Günün her saati plajın tenha bir köşesini bulmanız mümkün.

Saklı Liman / Gökçeada

Türkiye'nin en batıdaki plajı. Gökçeada'nın Uğurlu Köyü yakınlarındaki Saklı (Gizli) Liman'ın 750 metre uzunluğundaki sahilinde hiçbir yapı bulunmuyor.

Konyaaltı Plajı / Antalya

Bir Akdeniz klasiği… Her ne kadar şehir merkezinde olsa da 7 kilometre uzunluğunda olması sosyal mesafe şansı tanıyor.