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Bu plajlarda özgürce yüzün

Bu yaz tatil planı yapmak çok daha zor. Kalabalık tatilleri sevenler bile corona virüsü nedeniyle en tenha yerleri aramaya başladı. İşte sosyal mesafenizi korumanıza imkan veren bazı plajlar:

06:00 -
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Bu plajlarda özgürce yüzün

Patara Plajı / Kaş

Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki plajın uzunluğu 12 kilometre. Genişliği ise yer yer 1500 metreyi buluyor. El değmemiş doğasıyla mesafeli tatil için ideal.

Ayazma Plajı / Bozcaada

Her ne kadar adanın en popüler plajı olsa da genişliği sayesinde sakinlik hissini hiç kaybetmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde ise daha da tenhalaşıyor.

İztuzu Plajı / Dalyan

Dünyanın en iyi plajları listesinin vazgeçilmezi. Muğla'daki plajın uzunluğu 4 buçuk kilometre. İnsanlardan dilediğiniz kadar uzak durma imkanı sağlıyor.

Samandağ Plajı / Hatay

Türkiye'nin en uzun kumsalı. Tam 14 kilometre uzunluğunda. Dünyada ise onuncu sırada. Çevredeki herkesle aranıza istediğiniz kadar mesafe koyabilirsiniz.

Palamutbükü / Datça

Uzun sahil şeridi sayesinde insanlara birbirlerinden uzak oturma şansı sağlıyor. Çevredeki bakir koylar da yalnızlık isteyenler için güzel seçenekler sunuyor.

İnkumu Plajı / Bartın

Karadeniz'in vazgeçilmezi. 3 kilometre uzunluğundaki plaj, sosyal mesafeyi koruyacak alan sağlıyor.

Sarımsaklı Plajı / Ayvalık

Ege'de ailece tatil için ilk akla gelen yerlerden. Uzunluğu 7 kilometre, genişliği ise 100 metre. Günün her saati plajın tenha bir köşesini bulmanız mümkün.

Saklı Liman / Gökçeada

Türkiye'nin en batıdaki plajı. Gökçeada'nın Uğurlu Köyü yakınlarındaki Saklı (Gizli) Liman'ın 750 metre uzunluğundaki sahilinde hiçbir yapı bulunmuyor.

Konyaaltı Plajı / Antalya

Bir Akdeniz klasiği… Her ne kadar şehir merkezinde olsa da 7 kilometre uzunluğunda olması sosyal mesafe şansı tanıyor.

Son güncelleme: 01:18 06.06.2020
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