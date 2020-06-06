Bu plajlarda özgürce yüzün

Patara Plajı / Kaş
Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki plajın uzunluğu 12 kilometre. Genişliği ise yer yer 1500 metreyi buluyor. El değmemiş doğasıyla mesafeli tatil için ideal.
Ayazma Plajı / Bozcaada
Her ne kadar adanın en popüler plajı olsa da genişliği sayesinde sakinlik hissini hiç kaybetmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde ise daha da tenhalaşıyor.
İztuzu Plajı / Dalyan
Dünyanın en iyi plajları listesinin vazgeçilmezi. Muğla'daki plajın uzunluğu 4 buçuk kilometre. İnsanlardan dilediğiniz kadar uzak durma imkanı sağlıyor.
Samandağ Plajı / Hatay
Türkiye'nin en uzun kumsalı. Tam 14 kilometre uzunluğunda. Dünyada ise onuncu sırada. Çevredeki herkesle aranıza istediğiniz kadar mesafe koyabilirsiniz.
Palamutbükü / Datça
Uzun sahil şeridi sayesinde insanlara birbirlerinden uzak oturma şansı sağlıyor. Çevredeki bakir koylar da yalnızlık isteyenler için güzel seçenekler sunuyor.
İnkumu Plajı / Bartın
Karadeniz'in vazgeçilmezi. 3 kilometre uzunluğundaki plaj, sosyal mesafeyi koruyacak alan sağlıyor.
Sarımsaklı Plajı / Ayvalık
Ege'de ailece tatil için ilk akla gelen yerlerden. Uzunluğu 7 kilometre, genişliği ise 100 metre. Günün her saati plajın tenha bir köşesini bulmanız mümkün.
Saklı Liman / Gökçeada
Türkiye'nin en batıdaki plajı. Gökçeada'nın Uğurlu Köyü yakınlarındaki Saklı (Gizli) Liman'ın 750 metre uzunluğundaki sahilinde hiçbir yapı bulunmuyor.
Konyaaltı Plajı / Antalya
Bir Akdeniz klasiği… Her ne kadar şehir merkezinde olsa da 7 kilometre uzunluğunda olması sosyal mesafe şansı tanıyor.