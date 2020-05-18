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Bu seneki fitre ücreti ne kadar? Diyanet 2020 fitre bedeli açıklandı…

Ramazan Ayı’nın bitmesine sayılı günler kala, vatandaşlar fitre bedelinin kaç para olduğunu merak ediyor. Ramazan Ayı’nda oruçlarını tutan ve ibadetlerini aksatmamaya çalışan Müslümanlar, Ramazan Ayı’nda verilen fıtır sadakası bedelinin kaç para olduğunu merak ediyor. Peki, bu seneki fitre ücreti ne kadar? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2020 fitre bedeli…

09:45 -
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Bu seneki fitre ücreti ne kadar? Diyanet 2020 fitre bedeli açıklandı…

Her Ramazan Ayı'nda verilen Fıtır sadakasının bu seneki bedeli belli oldu. Müslümanların beklediği açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. İşte 2020 fitre bedeli…

FİTRE NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 fitre fiyatını açıkladı. Fıtır sadakası yani fitre bu yıl 27 lira olarak belirlendi.

Foto: Shutterstock

FİTRE NEDİR? NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir.

Diyanet para Ramazan
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