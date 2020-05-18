Bu seneki fitre ücreti ne kadar? Diyanet 2020 fitre bedeli açıklandı…

Her Ramazan Ayı'nda verilen Fıtır sadakasının bu seneki bedeli belli oldu. Müslümanların beklediği açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. İşte 2020 fitre bedeli…

FİTRE NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 fitre fiyatını açıkladı. Fıtır sadakası yani fitre bu yıl 27 lira olarak belirlendi.

FİTRE NEDİR? NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir.