Bu temeli kim attı?

2019'da Niğde'nin Bor İlçesi'nde “süper teşvik” kapsamında, Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından güneş paneli üretim tesisinin temeli atıldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 ay içinde faaliyete geçeceği açıklanan güneş paneli üretim tesisinin akıbetini soru önergesi ile Meclis gündemine getirdi. Bakan Dönmez önergeye cevap olarak “Bakanlığımızın temel attığı ve günümüzde inşaatı başlamayan yatırımı bulunmamaktadır'' dedi. Açıklama üzerine önerge sahibi CHP'li Ömer Fethi Gürer şunları kaydetti:

“Bakan bey, temelini attığı tesisi unuttu. Yüzde 100 yerli olarak, yıllık 1 GW güneş panel üretimi yapacak olan entegre üretim tesisinin temel atma töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Tesisin 6 ay içinde faaliyete geçeceği açıklanmasına rağmen temeliyle kaldı. Bugüne kadar da çivi bile çakılmadı.''