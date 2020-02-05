Bu yıl şubat ayı kaç gün olacak? 2020’de şubat kaç çekiyor?

Son olarak 2016 yılında Miladi Takvim’e eklenen 29 Şubat 6 saatlik sürelerin birikerek 1 günü tamamlamasıyla birlikte 2020 yılında yeniden takvimde olacak. Şubat ayı bu sene 29 gün sürecek.

BU TARİHLERDE HESAP TUTMUYOR

29 Şubat tarihinin denk geldiği seneler olan “Artık yıl” 4 senede bir olarak takvime eklenirken hesaplanma sisteminde iki istisna kural bulunuyor. Binli yıllarda yapılan hesaplamaya göre 1700, 1900, 2100 gibi yıllar 4'e bölünebilse de artık yıla denk gelmiyor. Binli yıllardaki hesaplamada tam rakamın 400'e bölünebilme durumu göz önüne alınarak hesaplama yapılması gerekiyor. 1200, 1600, 2000 gibi yıllar 400'e tam bölünebildikleri için artık yıl olarak takvime yansıtılıyor.