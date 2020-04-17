Budadığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Olay, Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana geldi. Komşusu, evinin bahçesindeki ağacın budanması gerektiğini ve kendisinin budayamadığını belirterek Galip Özdamar'dan yardım istedi. Dün sabah komşusuna giden 63 yaşındaki Özdamar, ağaca çıktı ve budamaya başladı.

BOYNU KIRILMIŞ

Budanan dalları odun yapıp evinin önünde biriktirmekle meşgul olan ev sahibi yeniden budanan ağacın yanına geldiğinde Galip Özdamar'ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdamar'ın boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. (DHA)