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BUDO ve İDO’dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

09:24 -
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BUDO ve İDO’dan sefer iptalleri

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle, saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen seferler şu şekilde:

* Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 09.50

* Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30

Son güncelleme: 09:29 16.03.2020
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