Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü! Cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekilecek!

11 Ekim Günü Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır. Bugün dünyanın dört bir yanında cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa, tacize, tecavüze maruz kalan kız çocuklarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KARARI TÜRKİYE ÖNERİSİYLE ALINDI

Bu karar Türkiye, Kanada ve Peru’nun önerileriyle alınmış olup; kararda “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine” ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı belirtilmiştir. Ayrıca kararda, kız çocuklarının güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara büyük rol düştüğü de vurgulanmaktadır.