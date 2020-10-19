Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü! Muhtarlar Günü nedir?

Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık görevini yürüten seçilmişler görevlerini 5 yıl boyunca yürütüyor. Köy ve mahallelerde tüzel kişiliği temsil eden muhtarlar için 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak ilan edildi.

MUHTARLAR GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIYOR?

19 Ekim’in “Muhtarlar Günü” ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete’nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, şunlar kaydedildi:

“Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir.”