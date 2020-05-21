SÖZCÜ ve SÖZCÜ HaftaSonu bugün yine dopdolu… Sakın kaçırmayın!

81 ilde corona virüsü tedbirleri kapsamında 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı yüzünden bugün 2 gazete birden satışa sunacağız.

Ayrı bir ücretle alacağınız HaftaSonu Gazetesi yine dopdolu olacak.

İLGİLİ HABER SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi yine dopdolu...

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SÖZCÜ'nün severek okuduğunuz yazarları, bu gazete için derinlikli yazılar hazırladı. Ayrıca çok özel röportajlar, virüsle ilgili gelişmeler burada olacak.

İmamoğlu evinin kapılarını HaftaSonu için açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesiyle çok özel bir röportaj yaptık. Başkan bilinmeyenlerini HaftaSonu'na anlattı.