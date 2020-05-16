Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bugün 6 ilde mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Muğla'da mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı. MGM'nin açıklamasında "Sıcak hava dalgasının perşembe gününe kadar Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde etkili olmasını bekliyoruz" uyarısı yer aldı.

19:25 -
Haberler Gündem
Bugün 6 ilde mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den yeni uyarı

Bugün 6 ilde mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, rekor kırılan iller şu şekilde:

* Manisa 1945’te 39.5 derece, bugün 40.2 derece.

* Aydın 1969’da 40.2 derece, bugün 40.6 derece.

* Denizli 2019’da 37.8 derece, bugün 38.9 derece.

* Afyonkarahisar 1945’te 33 derece, bugün 33.1 derece.

* Isparta 2019’da 33.6 derece, bugün 34.8 derece.

* Muğla’da dün 36.4 derece, bugün 38.3 derece.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının perşembe gününe kadar Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Afyonkarahisar aydın Denizli Isparta Manisa Mayıs ayı Meteoroloji Muğla Perşembe Twitter
Son güncelleme: 19:29 16.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more