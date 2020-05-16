Bugün 6 ilde mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den yeni uyarı

Bugün 6 ilde mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, rekor kırılan iller şu şekilde:
* Manisa 1945’te 39.5 derece, bugün 40.2 derece.
* Aydın 1969’da 40.2 derece, bugün 40.6 derece.
* Denizli 2019’da 37.8 derece, bugün 38.9 derece.
* Afyonkarahisar 1945’te 33 derece, bugün 33.1 derece.
* Isparta 2019’da 33.6 derece, bugün 34.8 derece.
* Muğla’da dün 36.4 derece, bugün 38.3 derece.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının perşembe gününe kadar Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.