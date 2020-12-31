Bugün bakkal ve marketler ne zaman kapanacak?

Yılbaşı öncesi alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar, saat 10.00'da açılan bakkal ve market gibi işletmelerden 20.00'ye kadar hizmet alabilecek.

YILBAŞI YASAĞINDA BELİRLİ SAATLERDE AÇIK OLACAK

Cuma, cumartesi ve pazar günü boyunca sürecek sokağa çıkma yasağında bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar belirli saatlerde hizmet verebilecek. Yasak boyunca işletmeler saat 10.00'da açılacak ve 17.00'de kapanacak. Ayrıca yasak boyunca alkol satışı yapılmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.