Bugün Dünya Dans Günü! Dünya Dans Günü nedir, nasıl kutlanır?

Dünya Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılmıştır ve her yıl 29 Nisan’da kutlanıyor. Her yıl, olağanüstü bir koreograf veya dansçı dünyada dolaşan bir mesaj vermeleri için davet edilir. Bu kişiler World Dance Alliance ve ITI Uluslararası Dans Komitesi iş birliği ile Uluslararası Dans Günü kurucu kurumu tarafından seçiliyor.

DÜNYA DANS GÜNÜ NEDİR?

“Uluslararası Dans Günü Mesajı” nın hedefi tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan Dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek, bu sanatın evrenselliği içinde eğlenmek ve kutlamaktır.

DÜNYA DANS GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Her yıl Dünya Dans Günü’ne özel bir mesaj sunması için dans dünyasından bir isim elçi olarak belirlenmekte ve de ana Dünya Dans Günü etkinliği bizzat Uluslararası Tiyatro Enstitüsü tarafından hayata geçirilmekte.

Dans toplulukları, dans stüdyoları, “crew”lar Dünya Dans Günü özelinde performanslar sergiliyor, özel sınıflar açıyor ve daha pek çok özel etkinlik organize ediyorlar. Hepsinin ortak amacı ise belli, dans tutkusunu tüm dünyayla paylaşmak.