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Bugün hava durumuna dikkat! Beklenen yağışlı hava geldi…

Sağanak yağışlara neden olacak ve yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarını da düşürecek hava dalgası yurda giriş yaptı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Trakya'yı etkilemeye başlayan yağışlı hava, İstanbul üzerinden Batı Karadeniz'e geçerek yurdun kuzey kıyılarında etkili olacak. İstanbul da ve diğer yağış alan bölgelerde hava sıcaklığında düşüş yaşanacak.

08:56 -
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Bugün hava durumuna dikkat! Beklenen yağışlı hava geldi…

Günlerdir sıcak ve bunaltıcı seyerden hava yağışlarla biraz serinleyecek. Bugün yurda Trakya üzerinden giriş yapan yağışlı hava yarın da etkisini sürdürecek ve doğu kesimlere doğru geçiş yapacak. İşte Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin haritasına göre son veriler…

SAĞANAK YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara’nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA Ankara Çanakkale Çankırı Çorum istanbul Meteoroloji Tokat
Son güncelleme: 09:04 20.08.2020
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