Bugün İstanbul… Yola çıktı

Ümraniye Belediyesi, yerli üretim olan mikronsis aracıyla sokaklarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Dezenfekte solüsyonununu, püskürtme usulü ile yayarak çalışan araç yola çıktı.

Corona virüsü salgınını önlemek için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Bölge Amiri Mehmet Yarıcı şöyle konuştu:

* Ümraniye Belediyesi olarak başkanımız İsmet Yıldırım'ın öngördüğü değerler doğrultusunda sahada dezenfekte çalışması için tamamen yerli üretim olan mikronsis aracımızla çevre ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz.

* Ayrıca Ümraniye genelinde 20 ekibimizden oluşan dezenfekte ekibi ile birlikte vatandaşlarımızın daha ferah ve temiz bir ortamda, sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi için sahada aktif olarak görevimizi sürdürüyoruz.

Mikronsis aracının çalışma usulünü de anlatan Mehmet Yarıcı, solüsyonunun herhangi bir yan etkisi bulunmadığını söyledi. (İHA)