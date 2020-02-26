Bugün kandil mi? 2020 Regaip Kandili ne zaman?

Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil tarihleri merak edilmeye başlandı. İslam alemi için büyük anlamı olan kandillerin tarihleri Diyanet’in takviminde yer alıyor. Peki ilk kandil olan Regaip Kandili ne zaman?

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat’ta başladı. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili’nin tarihi de 27 Şubat olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.