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Bugün kargolar ve eczaneler açık mı?

Vatandaşlar Cumhuriyet bayramı heyecanı yaşarken bir yandan da gündelik işlerini tamamlamak istiyor. Bugün bayram nedeniyle aralarında eczane ve kargo şirketlerinin de bulunduğu bazı kurumlar kapalı olacak.

Güncellenme: 10:44, 29/10/2020
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Bugün kargolar ve eczaneler açık mı?

Bayram ile birlikte resmi tatil başladı. Bu bayramda da yine birçok kurum tüm gün boyunca kapalı olacak. Son dönemde corona virüs salgının da etkisiyle talebin ciddi şekilde arttığı kargo şirketlerinin büyük bölümü bugün kapalı olacak.

KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

29 Ekim Perşembe günü birçok kargo şirketi şubelerinin büyük bölümü hizmet vermeyecek. Kargo şirketlerini arayarak müşteri hizmetlerinden semtinizdeki kargo şirketi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

ECZANELER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler gün boyunca nöbet sistemine göre çalışacak.

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