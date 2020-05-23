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Bugün marketler açık mı? Arefe Günü (23 Mayıs) marketler ve bakkallar kaça kadar açık?

Türkiye, Ramazan Bayramı’nı corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlerle geçirecek. Tüm yurtta, 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak. Peki, dört gün sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca marketler ve bakkallar açık olacak mı? Arefe Günü marketler ve bakkallar kaça kadar açık? İşte sokağa çıkma yasağı boyunca açık olacak işletmeler…

17:05 -
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Bugün marketler açık mı? Arefe Günü (23 Mayıs) marketler ve bakkallar kaça kadar açık?

Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek. Yarın başlayacak Ramazan Bayramı boyunca tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak, Arefe Günü (23 Mayıs) itibariyle başladı. 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayacak dört günlük yasak boyunca marketler ve bakkallar açık olacak mı? İşte detaylar…

BUGÜN (AREFE GÜNÜ) MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceği geliyor.

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Foto: DepoPhotos

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

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