Bugün marketler kaça kadar açık olacak? İşte yasak sonrası marketlerin çalışma saatleri…

Tüm yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı son buldu. En son Arefe Günü (23 Mayıs) belirli saatlerde açık olan marketler, bayram boyunca kapalı kalmıştı. İşte sokağa çıkma yasağı sonrası market ve bakkalların çalışma saatleri…

MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK

Sokağa çıkma yasağı sonrası günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, market ve bakkalların hangi saatler arasında hizmet vereceğini merak ediyor. BİM, A101, Migros, Şok ve Carrefoursa gibi ülke genelinde yayın olarak kullanılan marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Geçtiğimiz günlerde açılan AVM'lerin içerisinde bulunan marketlerin açılış saati ise 10.00.

MARKETLERE CORONA VİRÜSÜ DÜZENLEMESİ

Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.