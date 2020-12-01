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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman başlıyor?

Corona virüs vakalarındaki artışın sürmesi nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının kapsamı genişletildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine genelge gönderildi. Sokağa çıkma yasağı bugün saat 21:00'de başlayacak

Güncellenme: 07:59, 01/12/2020
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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman başlıyor?

Corona virüs salgının ilk aylarında ilan edilen, sonrasında normalleşme süreci kapsamında atılan adımlarla kaldırılan sokağa çıkma yasağı son dönemdeki vakalardaki artış nedeniyle yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta ilan edilen kısmı sokağa çıkma yasağının vaka sayılarındaki artışı önleyememesi nedeniyle kapsamı genişletildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni corona virüsü tedbirlerini açıkladı.

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00’den Pazartesi sabahı saat 05:00’e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz.

İlk uygulamanın bugün saat 21.00’de başlayacağı, Çarşamba günü saat 05.00’de biteceği belirtilen genelgede şu ifadeler kullanıldı:

* Bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

* Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

* Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

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