Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ile Edirne’nin Güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini açıkladı.

MGM yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı vatandaşları uyardı.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

MGM'den yapılan açıklama şöyle:

* Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edecek.

* Yağışların bugün 10:00-20:00 saatleri arasında Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne’nin Güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) dikkat!

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Rüzgarın bugün akşam saatlerine kadar Marmara’nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmininde bulunan MGM, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.