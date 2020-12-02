Bülent Arınç: Doğruları savunmaya kararlıyım

Bülent Arınç, “Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım” diyerek söylediklerinin arkasında olduğunu yineledi.

‘SÖZLERİM VİCDANLARDA KARŞILIK BULDU’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arınç’ın açıklamalarına, “Bunları söyleyen benim yol arkadaşım olamaz” diyerek yanıt verince Arınç, “rencide oldum” diyerek istifa etmişti.

Arınç, şunları söyledi:

* Habertürk TV’de yaptığım konuşma sebebiyle yüzlerce dostumdan samimi duygularını ifade eden desteklerini ve dualarını bildiren mesajlar aldım. Bazılarıyla telefonda görüşüm.

* Beni onurlandıran bu mesajlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bana verilen bu destek sözlerimin vicdanlarda karşılık bulduğunu göstermektedir. Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım.

NE OLMUŞTU?

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi iken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunu eleştirdiği için tartışmalara neden olan ardından üyeliğinden istifa etmişti…

Bülent Arınç, Erdoğan ile görüşmesinin ardından istifa metnini sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

HUKUKÇU OLARAK GÖRÜŞÜMÜ AÇIKLADIM

– Bir televizyon kanalında yaptığım konuşmalar, kamuoyunda yoğun tartışmalara neden aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Konuşmamın ana ekseni, yargıda yapılacak reform konusuydu. Bir hukukçu olarak bu konudaki görüşümü açıkladım. Ömrüm boyunca hukukun üstünlüğü ve adalet kavramını savunan olarak yine aynı görüşümü dile getirdim.

– Gazeteci arkadaşımız program sormak sorarken isim zikrettiğinde, “İsimler üzerinden tartışamayalım” diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dileğim uyandıran bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından endişe duyduğumu belirtmeliyim. Yasin Börü'nün katilleriyle, 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti.

YİK ÜYESİ DEĞİL ESKİ TBMM BAŞKANI OLARAK KONUŞTUM

– Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum. Börü için döktüğüm göz yaşı da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik sözlerim ve tavrım da bellidir. Yine aynı televizyon programında dile getirdiklerim, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olmam hasebiyle yönlere çekildi. Oysaki programda görüşümü, YİK üyesi değil, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç olarak açıkladığımı defalarca belirttim.

– Saygın eleştirilere saygı duyuyor ve not alıyorum. Ancak şahsıma karşı içlerinde duydukları kin ve nefretlerin nefretlerin olan seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum. Türkiye’nin yargı, ekonomi ve başka çevrelerinde reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Ülkemizin rahatlamasına ve milletimizin dertlerine çare bulunmasına ihtiyaç vardır. Bahsi geçen televizyon programında da defalarca belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum.

CUMHURBAŞKANI DA UYGUN GÖRDÜ

– Ancak benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması, reform dairenin farklılaştığınıdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim. Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler.

– Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım. Bu süre zarfında verimli çalışmalar sürdürdüğüm Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim.

– Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan asla vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğim. Derdimiz memleket derdidir. Memleketimizin huzura, refaha ve mutluluğa kavuşması için ne fedakârlık yapmamız gerekirse, tereddüt etmeden yaparız. Yeter ki vatan sağ olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.