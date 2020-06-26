Bülent Arınç’tan çarpıcı Davutoğlu ve Babacan yorumu

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni ve Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ni kurmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Arınç, “Şimdi iki tane, Ak Parti'de Başbakanlık yapmış, Başbakan yardımcılığı yapmış, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla hükümetin içerisinde takdir görmüş, yer edinmiş insanlar Ak Parti'nin yanlışlarını söyleyerek bir parti kuruyorlar” dedi.

“İHANET KELİMESİ GELİŞİGÜZEL KULLANILAMAZ”

Jülide Ateş'in, “Babacan ve Davutoğlu; sayın Erdoğan'a ihanet mi etti” sorusuna, “Hayır” yanıtı veren Arınç, şöyle devam etti;

* Buna ‘hain’ diyenler aslında bu partilerin kurulmasına giden süreçte sürekli bu tür çirkin sözlerle ve yaklaşımlarla bu insanları partiden uzaklaştırmaya çalışanlardır.

* ‘İhanet’ kelimesi öyle gelişigüzel kullanılmaz. Bu kadar çok kullanılırsa o zaman tükenir. Ak Parti'nin içinden, sayın Akşener'i bir kenara koyayım, sayın Akşener MHP'den ayrılarak kendi partisini kurdu.

* Ama unutmayın, Erkan Mumcu bizden ayrılarak parti kurdu. İdris Naim Şahin bizden ayrılarak parti kurdu. Abdüllatif Şener bizden ayrılarak bir parti kurdu. İdris Bal diye Kütahya Milletvekili vardı, bizden ayrılıp parti kurdu.

“AK PARTİ'NİN YANLIŞLARINI SÖYLEYEREK BİR PARTİ KURUYORLAR”

Gelecek ve DEVA Partilerinin daha önce AKP'den ayrılan siyasetçiler tarafından kurulan partilerden farklı olduğunu dile getiren Arınç, şunları kaydetti:

* Hiçbirisinin sivrisinek ısırığı kadar Ak Parti'ye zararı olmadı. Şimdi farklı. Şimdi iki tane Ak Parti'de Başbakanlık yapmış, Başbakan yardımcılığı yapmış, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla hükümetin içerisinde takdir görmüş, yer edinmiş insanlar Ak Parti'nin yanlışlarını söyleyerek bir parti kuruyorlar.

* Ben taa baştan söyledim. Yaptıklarının yanlış olduklarını düşünüyorum. Ben Erbakan'dan 4 saat konuşarak ayrıldım. Elini öptüm, kucakladı beni” açıklamasında bulundu.

“BANA HAKKINI HELAL ETTİĞİNİ BİLİYORUM”

Arınç, Refah Partisi'nden ayrılış sürecine de değinerek Erbakan’la yaptığı konuşmayı ise şöyle anlattı;

* ‘Muhterem hocam 4 defa partimiz kapatıldı. Biz bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Bu siyasi yolla, bu üslupla biz yine kapatılırız ve hizmet edemeyiz. Kusura bakmayın, biz Tayyip Erdoğan Bey, Abdullah Bey ve diğer arkadaşlarla yine asli prensiplerimize sadık kalacağız, bize öğrettiklerinizi çok iyi biliyoruz. Ama bu ülkeye hizmet etmek için daha ciddi, daha kararlı, daha cesur, daha ilkeli siyaset yapacağız' dedik, ‘Allahaısmarladık' dedik. Ben, bana hakkını helal ettiğini biliyorum.