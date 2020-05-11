Bülent Arınç’tan Sevda Noyan’a: Bunlar yüzünden insanlar başörtüsünden nefret edecek

Yazar olduğunu iddia eden Sevda Noyan, Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programında, son zamanlarda başlayan darbe tartışmaları üzerine şunları söylemişti:

”LİSTEM HAZIR”

”15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi, boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. Biz bu konuda maddi ve manevi olarak çok donanımlıyız. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede 3-5 var. Listem hazır”

Sevda Noyan’ın ”Ayaklarını denk alsınlar” sözleri üzerine sunucu Esra Elönü de ”Ayak az kalır bence. 4 ayaklarını denk alsınlar” diye konuşmuştu.

ARINÇ TEPKİ GÖSTERDİ

Noyan’ın bu açıklamaları sosyal medya başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekerek tartışmalara neden olmuştu. Tartışmaya son olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da girdi.

Gazeteci Kemal Öztürk'ün YouTube programına katılan Arınç, Sevda Noyan ve sözleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Bu kadının komşuları neler hissedecekler?” diyen Arınç, “Komşuları korkacak bu kadından. Ben olsam korkarım. ‘Bu ne cani bir kadın, eline bir şey geçse kapımızı çalıp bizi kesecek’ diye korkarım” ifadesini kullandı.

”MİLLET BAŞÖRTÜSÜNDEN NEFRET EDECEK”

Arınç “Biz hayatımızı başörtü mücadelesi için yaptık” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Geldiğimiz noktaya bakın. Başında örtüsü olan ve dindar olduğunu söyleyen bir kadın asmaktan, kesmekten bahsediyor. Bu başörtüsü nefreti doğuracak, ondan korkuyorum. Yoksa bu kadın ne halt ederse etsin. Millet başörtüsünden nefret edecek hale gelecek. Sokakta yürürken hakaret ediliyor. Neden? Bu kadın yüzünden.”

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