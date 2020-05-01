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Bulgaristan’da 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Komşu ülke Bulgaristan'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Bulgaristan'daki deprem 5.3 km derinlikte oldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

14:33 -
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Bulgaristan’da 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 14.01'de, Bulgaristan’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. deprem 5.3 km derinlikte olduğu kaydedildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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