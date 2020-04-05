Bulut: Bağ-Kur’lular ilaç alamıyor

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, ülke genelinde 149 bin 382 işyerinin kapatıldı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yüz binlerce esnaf ve çalışanlarının işsiz kaldığını belirterek, “İş yeri kapatılan esnafın, dükkanında günlük giderleri ile evinin geçimini sağlıyordu ancak çalışamadığı için evine ekmek götüremiyor. Birçoğu da kredi borçlarını ve Bağ-Kur primlerini ödeyemez halde” dedi.

SGK, İLAÇLARI KARŞILAMIYOR

Özellikle prim borcunun esnaf ve sanatkarların sağlığını tehdit etiğini belirten Burhanettin Bulut, esnafın sağlık kuruluşlarında muayene olabildiğini ancak iki aydan fazla sigorta prim borcunu geciktirdiğinde ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığını söyledi.

Bulut, “İş yeri zaten kapalı nereden bulup ödeyecek bu parayı hiç kimse düşünmüyor. Esnafın içinde corona virüse karşı yüksek risk grubu olduğu kesinleşen astım, şeker, kalp-damar, tansiyon kronik hastalığı olan var. Bu hastaların düzenli olarak ilaç kullanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İLACA ERİŞİMİN ÖNÜ AÇILSIN

Esnaf ve sanatkarların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mağdur olmaması, halk sağlığını tehdit eden virüsün kontrolü için ilaca erişim konusunda acil bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Burhanettin Bulut, esnafın da diğer vatandaşlar gibi katılım payı ödeyerek ilaca erişiminin önünün açılması için çağrı yaptı.