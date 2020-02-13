Bunu yapan insan olamaz!

Olay, Bornova‘nın Koşukavak Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri boş bir arsada besledikleri dokuz köpek ve üç kediyi ölü olarak buldu. Zehirlenen üç köpeğin ise hayatta olduğu anlaşıldı.

Hayvanseverler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, ölen 12 hayvanı gömmek için götürdü. Hayatta olan üç köpek ise tedavi için veterinere götürüldü.

“BİZ ONLARA GECE BEKÇİSİ DİYORDUK”

Mahallelilerden Erdinç Yılmaz, “Beslediğimiz köpeklere gece bekçisi diyorduk. Herkes seviyordu. Bu işi yapanlara lanet olsun diyorum. Bunları yapanlar insan değil” dedi. Bilgin Öztürk ise “Akşam hayvanları zehirlemişler. Sabah fark ettik. Kimseye zararları yoktu. Ben de köpek besliyorum. Benim köpeğim de onlarla oynuyordu. Allah’a havale ediyorum” dedi. (DHA)