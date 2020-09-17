Bunu yapan insan olamaz! Köpeğin vajinasından 12 santimlik el feneri çıktı!

Akılalmaz olay Trabzon‘un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü içinde yaşayan Çakır adlı köpek enfeksiyon belirtileri üzerine veterinere götürüldü. Ultrason çekilen köpeğin vajinasında yabancı bir cisim olduğu fark edildi. Ameliyata alınan köpeğin vajinasından 12 santimetrelik el feneri çıkarıldı.

Köpek, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği‘nce korumaya alındı. Olayın cinsel saldırı olduğunu iddia eden hayvanseverlerin suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Veteriner Elif Duman Çabakçor, köpeğin akıntı ve topallama şikayetiyle kendisine getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

* Elle muayene sırasında beklediğimin çok dışında sert bir cisimle karşılaştım. Çıkarmaya çalıştım fakat mümkün olmadı. Boyutunu bilemediğimiz için ameliyata aldım. 12 santimetre büyüklüğünde bir el feneriyle karşılaştık. Hayvanın genel durumu şu an iyi. Köpeği besleyenlerin söylediğine göre bir yıldır bu hayvanın şikayetleri varmış. (DHA)