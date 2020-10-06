Bunun adı eğitim işkencesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine, milyonlarca öğrenci evlerinde internete bağlanıp EBA'dan derslerini takip etmeye başladı.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'nde bir grup öğrenci de evlerinde cep telefonunun çekmemesi ve internet erişiminin sağlanamaması nedeniyle zorluk yaşıyor.

“İNTERNET ALTYAPISI YOK”

Konuya ilişkin konuşan öğrenci velisi Servet Şahin, şunları söyledi:

* Bulunduğumuz yaylada hiçbir cep telefonu şebekesi de sağlıklı bir şekilde çekmiyor. Cep telefonlarından internete bağlanmakta güçlük çekiyoruz.

* Biz de yayladaki öğrencileri alıp, mobil interneti zayıf da olsa kullanabileceğimiz tepelere çıkıyoruz. Bu tepelerde az da olsa mobil internet çekiyor ve çocukların canlı derslere katılmalarını sağlayabiliyoruz.

“ÇOCUKLAR TOZ DUMAN İÇİNDE KALIYOR”

Yaylada ilköğretim düzeyinde 30 öğrenci olduğunu da ifade eden Şahin, “Yüksek tepe noktalara sabah erken saatlerde çıktığımız da oluyor. Güneş altında çocuklar zorlanıyorlar. Bazen rüzgar esiyor çocuklar toz duman içinde kalıyor” şeklinde konuştu.