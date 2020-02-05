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Bunun adı israf! Milyonluk kültür merkezi yıkıyor

Konya'nın Meram ilçesinde 5 bin metrekarelik alana inşa edilen ve 3 milyona mal edilen Konevi Kültür Merkezi 2004 yılında açıldı. 12 yıl boyunca birçok konferansa ev sahipliği yapan 600 kişilik kültür merkezinin çatısı 2016 yılında çöktü. 3 yıldır atıl kalan kültür merkezi uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi. AKP'li Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konevi Kültür Merkezi'nin birkaç gün içerisinde yıkacaklarını ve yeni bir sosyal tesis yapacaklarını açıkladı.

Müslüm EVCİ
11:26 -
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Bunun adı israf! Milyonluk kültür merkezi yıkıyor

2016 yılında yoğun kar yağışını nedeniyle çatısı çöken ve 3 yıldır da atıl olan Konevi Kültür Merkezi adeta çürümeye terk edilmişti. Zamanla alkoliklerin ve uyuşturucu bağımlılarının da mekanı haline gelen kültür merkezinin akıbeti sonunda belli oldu.

2004 yılında hizmete açılan bina 2016’da çatısı çökünce kaderine terk edildi. Foto: Sözcü

YERİNE SOSYAL TESİS YAPILACAK

Meram Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Mustafa Kavuş, Konevi Kültür Merkezi’nin yıkılacağını açıkladı. Başkan Kavuş, “Konevi Kültür Merkezi’nin yüzde 50’si özel firmaya, yüzde 50’si belediyeye aitti.

Atıl durumdaki bina uyuşturucu ve alkol kullananların mekanı haline geldi

Ortak olan 3 şahıstan belediye olarak hisselerini satın aldık. Meram Yaka yolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 3 yıldır atıl vaziyette duran Konevi Kültür Merkezi’yle ilgili tadilat mı, yoksa yeniden mi inşa yapalım diye düşündük.

Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle burayı birkaç güne yıkıp, yerine bölge halkının kullanabileceği sosyal tesis olarak yeniden yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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Son güncelleme: 11:27 05.02.2020
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