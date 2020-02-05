Bunun adı israf! Milyonluk kültür merkezi yıkıyor

2016 yılında yoğun kar yağışını nedeniyle çatısı çöken ve 3 yıldır da atıl olan Konevi Kültür Merkezi adeta çürümeye terk edilmişti. Zamanla alkoliklerin ve uyuşturucu bağımlılarının da mekanı haline gelen kültür merkezinin akıbeti sonunda belli oldu.

YERİNE SOSYAL TESİS YAPILACAK

Meram Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Mustafa Kavuş, Konevi Kültür Merkezi’nin yıkılacağını açıkladı. Başkan Kavuş, “Konevi Kültür Merkezi’nin yüzde 50’si özel firmaya, yüzde 50’si belediyeye aitti.

Ortak olan 3 şahıstan belediye olarak hisselerini satın aldık. Meram Yaka yolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 3 yıldır atıl vaziyette duran Konevi Kültür Merkezi’yle ilgili tadilat mı, yoksa yeniden mi inşa yapalım diye düşündük.

Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle burayı birkaç güne yıkıp, yerine bölge halkının kullanabileceği sosyal tesis olarak yeniden yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.