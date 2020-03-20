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Bunun adı ‘kabahat’ mi? 14 gün ihlaline 392 lira ceza

Osmaniye'de, yurt dışından gelen ve evlerinde gözlem altına alınan 5 kişiye, 14 günlük karantina sürecini ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası uygulandı.

16:49 -
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Bunun adı ‘kabahat’ mi? 14 gün ihlaline 392 lira ceza

Osmaniye’de Suudi Arabistan’dan döndüğü öğrenilen ve evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen R.G. (59), Ö.F. (72) ve S.S. (75) ile birlikte O.Y. (58) ve eşi F.Y.’nin (58) corona virüse karşı evde izleme, bilgilendirme ve onarım formu imzalatılmasına rağmen tutanağa uymayarak dışarıda serbest bir şekilde dolaştıkları tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda bu kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu’na göre 392’şer lira idari para cezası uygulandı. (DHA)

Corona Osmaniye para Suudi Arabistan
Son güncelleme: 16:54 20.03.2020
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