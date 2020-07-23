Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya’da görev alacak olan Bünyamin Topçuoğlu nereli?

Ayasofya'ya imam olarak atanan isimlerden biri de Bünyamin Topçuoğlu oldu. Bünyamin Topçuoğlu’nun hayat hikayesi şu şekilde…

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Erzurum'da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum'da tamamladı. Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nde Kıraat bölümünden mezun oldu. 3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir. Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.