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Burası İstanbul! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirler İstanbul'da yine görmezden gelindi. Kâğıthane'de pazar alışverişine çıkan vatandaşlar, maske takarken sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı.

18:07 -
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Burası İstanbul! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Kâğıthane’de kurulan semt pazarında corona virüsü önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi.

Alışveriş yapan vatandaşların maske taktığı, ancak pazar içinde ve tezgâhların önünde tezgâhların önünde sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü.

SEBZE VE MEYVE SEÇTİLER

Pazara gelen bazı vatandaşlar, yasak olmasına rağmen kendi elleriyle sebze ve meyve seçti. Ayrıca 20 yaşın altındaki vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine rağmen bir çocuğun pazarda çalıştığı görüldü.

Çocuğun çalıştığı tezgâhtaki diğer pazarcı, “O babasına geldi, eve malzeme götürecek. O yüzden çıktı. Şu an gidiyor zaten” dedi. DHA

 

Son güncelleme: 18:08 28.04.2020
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