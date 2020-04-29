‘Burası Van değil Antalya’

Antalya, güneşi ve deniziyle sahil kenti olmasının yanı sıra Toros Dağları’nın zirvelerindeki farklı havasıyla da dikkat çekiyor.

Kentin kuzey kesimlerde Doğu ve Güneydoğu’daki gibi kar tutan sarp dağlık alanlar yer alıyor.

Özellikle Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinin bulunduğu bölgelerde kış aylarında yağan kar, bazı bölgelerde yaz aylarında bile erimiyor.

VALİ PAYLAŞTI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gündoğmuş’un Söbüçimen Yaylası’nda karla kaplı yoldan fotoğraflar paylaştı.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu” ifadelerini kullandı. DHA