Burdur’da deprem meydana geldi! (Son depremler)

AFAD verilerine göre, Burdur’da saat 22:18’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin yerin 4.3 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.9 büyüklüğünde ve yerin 4.2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER