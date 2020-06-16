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Burdur’da deprem meydana geldi! (Son depremler)

Burdur'da saat 22:18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 4.3 kilometre olduğu duyuruldu.

22:34 -
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Burdur’da deprem meydana geldi! (Son depremler)

AFAD verilerine göre, Burdur’da saat 22:18’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin yerin 4.3 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.9 büyüklüğünde ve yerin 4.2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Burdur deprem son depremler
Son güncelleme: 22:40 16.06.2020
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