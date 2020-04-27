Burdur’da iki mahalle karantinaya alındı

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde corona virüsü tedbirleri kapsamında iki mahalle için karantina kararı alındı.

Burdur Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Çeltikçi ilçemizde bir ailede iki Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki Konak ve Cami mahalleleri karantina altına alınmıştır” denildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı can kaybı 2 bin 805’e, toplam vaka sayısı ise 110 bin 130’a ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 357 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 99 kişi de hayatını kaybetti.