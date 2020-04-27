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Burdur’da iki mahalle karantinaya alındı

Burdur’da bir ailede iki kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonucunda iki mahalle karantinaya alındı.

10:40 -
Haberler Gündem
Burdur’da iki mahalle karantinaya alındı

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde corona virüsü tedbirleri kapsamında iki mahalle için karantina kararı alındı.

Burdur Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Çeltikçi ilçemizde bir ailede iki Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki Konak ve Cami mahalleleri karantina altına alınmıştır” denildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı can kaybı 2 bin 805’e, toplam vaka sayısı ise 110 bin 130’a ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 357 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 99 kişi de hayatını kaybetti.

 

Burdur cami Corona Türkiye
Son güncelleme: 11:05 27.04.2020
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