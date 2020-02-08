Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burhan Felek 7 gün 24 saat hizmet verecek

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
*Sizleri hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Burası İstanbul’un en köklü spor tesislerinden biridir. Bu tesisten nice sporcu yetişmiştir.
*Bizde futbol oynadığımız dönemde burada maçlara çıkıyorduk.
*2002 yılında ülke çapında 12 olan atletizm pisti özellikle bugün itibariyle 56’ya çıkmış durumda.
*Burhan Felek Atletizm Pisti uluslararası organizasyonlar için her türlü imkana kavuştu.
*Tesisimiz 60 metre uzunluğunda, 5 kulvarlı ısınma pistine, 2425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahiptir.
*Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza da şu müjdeyi vermek istiyorum. Haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecek.
*Gençler burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecek. Bu uygulamayı diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz.
*Gündüz çalışan, okula giden vatandaşlarımız bu imkanları kullanabilecekler.
*Spor tesislerine bugüne kadar eski parayla 9.5 katrilyon lira yatırım yaptık.