Burhan Kuzu: Bir tarikat okul açmışsa, bırak açsın. Bana ne engeli var?

Eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen’in “Tarikatlar kapatılmalı mı?”‘ tartışması canlı yayına damga vurdu.

“SOSYOLOJİK BİR İHTİYAÇ”

‘Tekke ve zaviyeler’ için “Bu bir sosyolojik ihtiyaçtır” diyen Burhan Kuzu, şu ifadeleri kullandı:

* İlla zorunludur, mutlaka tarikatlarla dini ibadetler, vecibeler yerine getirilir diye bir kastım yok. Böyle bir şey zaten doğru da olmaz.

* Tarik yol demektir, tarikat Allah’a giden yol olarak kabul edilir. Genel olarak masum olduğunu düşünürüz.

* Biraz dünyadan elini çeken, inzivaya çekilen gibi…Ama bugün için deniliyor ki bunlar ticaretle uğraşıyor, holding sahibi olmuşlar.

* Bunlar da doğru olabilir hepsini kast edemem ama…Bu bir denetim meselesidir. Diyanet tarikatları denetleyemez.

“TARİKATLARI KAPATMAYI DOĞRU BULMAM”

* Hükümetin hatası var bizim de kendi çapımızda mutlaka hatamız var.

* Toptan reddi, kapatmayı doğru bulmam. Bu sefer merdiven altına giderler. Daha sıkıntılı bir tablo çıkabilir.

* Şeffaf olsun, berrak olsun, denetimde olsun. Bunu nasıl yapacağımızı oturup konuşmamız lazım.

* Bu kadar insanı da küstürmemek lazım, tedirgin etmemek lazım. Her tarikatı aynı kefeye koyamayız.

“BIRAK OKUL AÇSIN”

Şen’in “Tarikatlar okul açmalı mı, eğitim-öğrenim vermeli mi?” sorusuna Kuzu, şöyle yanıt verdi:

* Tarikat olarak değil, özel okullar yok mu? Var. Birçok cemaatin kolejleri var. Devlet denetliyor, denetlesin.

* Vakıf adı altında, diyelim bir tarikatın vakfı varsa okul açmışsa bırak açsın. Bana ne engeli var? Ne yapsın ki onun ne zararı var?

* Cemaat olarak açmıyor vakıf olarak açıyor.