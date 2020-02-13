Burhan Kuzu hakkındaki soruşturmanın detayları ortaya çıktı

İstanbul Bağdat Caddesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İlhan Ünğan’ın ağabeyi olan Orhan Ünğan’ın ifadesinde, “Ben Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken (Zindasthi’nin kızının öldürülmesi dosyası) Burhan Kuzu’nun yargılama dosyasına müdahale ettiğini ve tahliye edilmemem hususunda baskı yaptığını belirttim” iddiasında bulundu.

CEZAEVİNDEN GETİRİLİP İFADESİ ALINDI

Maltepe Cezaevi’nden getirilen Orhan Ünğan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili’ne verdiği ifade şöyle;

“15 Şubat 2019’da tarihinde verdiğim dilekçe bana aittir. Ben Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde (Zindashti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi dosyası) 3 yıldan fazla tutuklu yargılandım. Geçen ay (21 Ekim 2019) tarihinde beraat ettim.

Benim yargılandığım davada 3 defa adli kontrol ile tahliyeme karar verilmesine rağmen itirazlar üzerine tutuklu yargılandım. Bu konuda hakimlerin ifadeleri HSK müfettişleri tarafından düzenlenen soruşturma dosyasında yer almaktadır.

Naji Zindashti tutuklu iken Burhan Kuzu, 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö. üzerinde baskı kurarak tahliyesini sağladığını medyada çıkan haberlerden öğrendim. Benim elimde bulunan Burhan Kuzu’nun Naji Sharifi Zindashti ile olan tanışıklığını gösteren fotoğrafları ve Whatsapp yazışmaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Zindashti hakkında yürüttüğü dosyada da bulunmaktadır. Bu bilgiler Zindashti’nin telefon incelemesinde ortaya çıkmıştır.

‘BURHAN KUZU AVUKATIMI ARAMIŞ’

Ben Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken Burhan Kuzu’nun yargılama dosyasına müdahale ettiğini ve tahliye edilmemem hususunda baskı yaptığını belirttim. Dosyada bu kayıtlar mevcuttur. Burhan Kuzu ile herhangi bir tanışıklığım yoktur. Kendisini tanımam. Yalnız kardeşim İlhan Ünğan vefat ettikten sonra Burhan Kuzu, avukatım olan A.G.’yi arayarak kendisinin bu olaylarla alakasının olmadığını, üzerine iftira atıldığını söylemiş”

‘BURHAN KUZU YALNIZ DEĞİL’

İfadesinde ayrıca Bakırköy Adliyesi’nde görevli bazı hakimlerin isimlerini veren Ünğan, söz konusu hakimlerin konu hakkında bilgi sahibi olduklarını ve tanık olarak dinlenilmesi gerektiğini belirtti. Ünğan, “Soruşturmanın Burhan Kuzu dışındakileri de kapsaması gerektiğini aksi taktirde güdük kalacağını düşünüyorum” dediği kaydedildi. Kuzu’nun soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

BURHAN KUZU: SAVCILIK ÇAĞIRIRSA KOŞA KOŞA GİDERİM

Burhan Kuzu Twitter hesabı üzerinden bir gün önce yaptığı açıklamada, “Ben bir bilim adamı ve hukukçuyum. Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim. Tekrar ediyorum hiçbir hakime baskı yapmadım” demişti.

NE OLMUŞTU

6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zindashti 5 adamıyla birlikte, “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” ve “FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık 6 ay tutuklu kalan Zindashti, gece yarısı kararıyla tahliye edilmişti.

Savcılık tahliyeye itiraz etse de Zindashti ve adamlarına bir daha ulaşılamamıştı. İddiaya göre eski milletvekili Burhan Kuzu Zindashti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yapmıştı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu dosyaya el koydu. Tahliye kararını veren Hakim C. Ö. görevinden alınarak geçici olarak Küçükçekmece Hakimliği’ne oradan da Erzurum’a gönderilmişti. HSK soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi. Müfettiş incelemesi başladığında ise Hakim C Ö. Erzurum’daki yeni görev yerine atanmıştı.