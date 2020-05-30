Burhan Kuzu, ‘Hanım Ağa Güniz Akkuş’u ağırlamış

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesi olayında AKP’nin kurucu üyelerinden eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AKP’li Kuzu'nun Zindaşti ile ilişkisinin ardından şimdi de kendisini “hanım ağa” olarak tanıtan ve son dönemde suç örgütü lideri Sedat Peker'i tehdit etmesiyle gündeme gelen Güniz Akkuş’u TBMM’de ağırladığı ortaya çıktı.

Ziyaretin Kuzu’nun Meclis'te Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptığı dönemde gerçekleştiği öğrenildi.

KOLTUĞU DA VERDİ

Akkuş, o dönem Kuzu'nun makam odasında koltuğuna oturdu, makam aracına bindi. Odada ve makam aracında çektiği fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar’ın haberine göre olayın sorulduğu Kuzu, Akkuş'un AKP'den milletvekili aday adayı olduğu dönemde kendisinden destek istemek için Meclis'e geldiğini söyledi.

“HEPSİYLE OTURUP, KALKTIM”

Güniz Akkuş ise yaptığı açıklamada, fotoğrafların Burhan Kuzu'yu ziyaret ettiği sırada çekildiğini öne sürdü.

Akkuş bütün bakanlar ve milletvekilleriyle ilişkisi olduğunu belirterek olayı şöyle anlattı:

* Ben 3 dönem milletvekili aday adayıydım. Bütün bakanlar ve milletvekilleriyle oturup kalktım. İçişleri Bakanımız bile seviyor beni. Benim tüm bakanlarla resmim var.

* Kuzu'nun makam aracına bindim. Milletvekili aday adayı olunca görüşmelere vs. gidiyoruz. Makam aracına tabii bineriz. Burhan Hocam bana şaka yapardı.

“KIZDIRANLARA TEKME AT”

* Ben karate Türkiye şampiyonuyum. O da Anayasa Komisyonu Başkanı'ydı. Burhan Hocam derdi ki, ‘Senle kurula girelim beni kızdıranlara tekme at.

* Düşmanlarım, Sedat Peker yanlıları bana çamur atıyor. Ben mafya değilim.

Hakkında “çete kurmak”, “haraç almak” gibi çeşitli suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasının ne aşamada olduğunu sorulduğu Akkuş, “Yargıtay hapis cezasını bozdu. Beraat ettim. Zaten FETÖ'nün hazırladığı bir dosyaydı” şeklinde yanıt verdi.

KUZU’DAN İTİRAFLAR…

28 Mayıs’ta Haber Global'de yayınlanan ‘Jülide Ateş'le 40' programında hakimleri aramanın normal olduğunu savunan ve kendisinin ne ilk ne de son olduğunu söyleyen Kuzu, Zindaşti için ise şunları kaydetti:

* Uyuşturucu baronu deyince, sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış, uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi. Adam, ‘Ben baron değilim diyor, ben baronsam Türk yargısı niye beni içeri atmıyor' diyor.

* Benim nüfuz olarak aradığım zaman bulunduğum konum talimat vermeye müsait değildi. Benim baronla filan işim olmaz. Bulunduğum konum buna müsait değil, mizacım müsait değil.

ZİNDAŞTİ OLAYI NEDİR?

6 Nisan 2018'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti 5 adamıyla, ‘adam öldürmek', ‘cinayete azmettirmek' ve ‘FETÖ üyeliği' suçlarından tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kalan Zindaşti, gece yarısı kararıyla tahliye edilmişti.

Savcılık tahliyeye itiraz etse de Zindaşti ve adamlarına bir daha ulaşılamamıştı. İddiaya göre eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, Zindaşti'nin tahliyesi için hâkimlere baskı yapmıştı. Kuzu hakkında, “nüfuz ticareti” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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