Burhan Kuzu’dan Güniz Akkuş açıklaması

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için mahkemelere baskı yaptığı iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski AKP milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun “hanım ağa” olarak tanıtan Güniz Akkuş'u da TBMM'de ağırladığı ortaya çıkmıştı.

Meclis’te gerçekleşen ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kuzu, şu ifadelere yer verdi:

Güniz Akkuş, AK Parti'den 3 dönem milletvekili aday adayı olmuştur. Bu nedenle Anayasa Komisyonu Başkanı olduğum dönemde beni ziyaret etmiştir.

Ben popüler bir siyasetçiyim. Binlerce fotoğraf çektirdiğim insan vardır.Fotoğraf çektirdiğim kişinin GBT'sine bakacak değilim.