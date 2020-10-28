KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU e DEVLET’TE

3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU SAYFASI

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-Devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.