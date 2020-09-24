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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 24 personelin testi pozitif çıktı!

Bursa Büyükşehir Meclis toplantısında konuşan AKP'li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyede 24 çalışanın Covid-19 sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Halil ATAŞ / Bursa
18:52 -
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 24 personelin testi pozitif çıktı!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında konuşan AKP’li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyede 24 çalışanın Covid-19 sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

168 PERSONEL KARANTİNADA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, pandemi sürecine dikkat çeken AKP’li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyede çalışan 24 personelde Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, “Bunların bir kısmının hastanede bir kısmı da evlerinde tedavileri sürüyor. Bu kişilerle temaslı 168 personelimiz de karantinada. Personelimize acil şifalar diliyorum” dedi.

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