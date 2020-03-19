Bursa ve Edirne’de Corona tedbiri olarak bankları söktüler!

Halil ATAŞ / Bursa

Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE

Mustafakemalpaşa Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Corona salgınına karşı ilginç bir önlemi daha hayata geçirdi.

Ortak kullanım alanlarında düzenli olarak yıkama ve dezenfeksiyon işlemi yapan Belediye ekipleri, vatandaşların tüm uyarılara rağmen dışarıya çıkmaya devam etmesi nedeniyle, ilçenin buluşma noktası olan meydandaki bankları kaldırmak zorunda kaldı.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Vatandaşlar da sık sık zaman geçirdikleri Adnan Menderes Meydanı’ndaki oturma banklarının kaldırılmasına destek verdi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, önemli olanın halk sağlığı olduğuna dikkat çekerek, ‘Hükümetimiz, ilgili bakanlıklarımız ve belediyeler olarak tüm kurumlar üzerine düşeni yapmakta. Vatandaşımız da 2 hafta gibi kısa bir süre üzerine düşeni yapmalı. Ancak bu virüs belasından birlikte kurtulabiliriz. Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Evlerimizde zaman geçirelim’ dedi.

EDİRNE’DE DE BENZER UYGULAMA

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde yoğunluğun devam etmesi üzerine Edirne Belediyesi, caddede bulunan bankları kaldırdı. Belediyenin uygulamasına rağmen vatandaşlar caddede bir arada zaman geçirmeye devam etti.

‘HALKIMIZDAN İSTEĞİMİZ, EVLERİNDE KALMALARI'

Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Halk Sağlığı Birimi ekiplerinin 7 gün 24 saat boyunca çalışarak corona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtirken şunları söyledi:

* Her şey halkımızın sağlığı için. Yapılan tüm dezenfektan çalışmaları 3 hafta sonrasında tekrarlayacağız. Edirne halkı için biz dışarıdayız, çalışıyoruz. Halkımızdan isteğimiz evlerinde kalmaları ve ellerini sık sık yıkamaları. ‘Evinde Kal' diyoruz. Hep birlikte bir mücadele içerisindeyiz.

* Halkımız da bizim için evlerinde kalsınlar. Sevgili Edirneliler, hem kendimizin, hem şehrimizin, hem de Türkiye'nin sağlığı açısından ve bu salgından ülkemizin en az hasarla çıkabilmesi için lütfen evde kalın. Lütfen evden çıkmayın. Bunu el birliğiyle yenmemiz lazım. Esnafımıza da şunu söyleyeceğim; 10 litre suya 1 litre çamaşır suyu karıştırarak, halkın çok dokunduğu noktaları bu şekilde dezenfekte edebilirler.

‘VİRÜS TEHDİDİ İLE İLGİLENMİYORUM'

Edirne Belediyesi, dezenfekte çalışmaları kapsamında kentteki tüm cadde ve sokaklara da ilaç atarken, kent merkezinde bulunan bebek bakım ve emzirme kabinlerini de geçici bir süre kullanıma kapattı. Edirne'de sık sık ‘Evde Kal' çağrısında bulunulurken, vatandaşların ise çağrıya uymaması dikkat çekiyor. Ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen vatandaşlar ise gün boyunca Saraçlar Caddesi'nde bir arada zaman geçirmeye devam ettiler.

Caddede bulunan ve kaldırılması mümkün olmayan alanlarda oturmaya devam eden vatandaşlar, özellikle Âşıklar Çeşmesi adı verilen heykelin etrafında oturarak sohbet ettiler. Bankların kaldırıldığı caddede bir vatandaşın ise sandalye getirerek zaman geçirmesi dikkat çekti. Cadde üzerinde sandalyede oturan kimliği belirsiz kişi, corona virüsü tedbirleriyle ilgili soruları yanıtsız bırakırken, virüs tehdidi ile ilgilenmediğini söyledi.