Bursa’da 1,5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Bursa’da jandarma ekiplerinin arama yaptığı otomobilde piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bursa’ya yüklü miktarda satışa hazır uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Orhaneli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yürücekler Mahallesi Orhaneli-Bursa karayolu üzerinde durdurdukları 01 R 4.. plakalı araç içerisinde zula diye tabir edilen farklı farklı bölgelerde gizlenmiş vaziyette 1’er kilogram şeffaf poşetler içerisinde toplam 5 kilogram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Olayın şüphelisi H.A. ve M.S. gözaltına alındı.