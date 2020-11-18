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Bursa’da 1,5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 kilogram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 12:43, 18/11/2020
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Bursa’da 1,5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Bursa’da jandarma ekiplerinin arama yaptığı otomobilde piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bursa’ya yüklü miktarda satışa hazır uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Orhaneli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yürücekler Mahallesi Orhaneli-Bursa karayolu üzerinde durdurdukları 01 R 4.. plakalı araç içerisinde zula diye tabir edilen farklı farklı bölgelerde gizlenmiş vaziyette 1’er kilogram şeffaf poşetler içerisinde toplam 5 kilogram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Olayın şüphelisi H.A. ve M.S. gözaltına alındı.

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Yayınlanma Tarihi:12:38,
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