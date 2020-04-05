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Bursa’da 20 yaş altı yolcuların abonman kartları kullanıma kapatıldı!

Türkiye genelinde görülen corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletilerek, 20 yaş altı grubuna sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Ulaşım Hizmetleri, 20 yaş altı yolcuların abonman kartlarını geçici süreyle kapattığını duyurdu.

Halil ATAŞ / Bursa
00:38 -
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Bursa’da 20 yaş altı yolcuların abonman kartları kullanıma kapatıldı!

Bursa Ulaşım (BURULAŞ) sosyal medyadan yaptığı duyuruda, 20 yaş altındaki tüm yolcuların abonman kartların geçici süreyle kullanıma kapatıldığını belirterek, “Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI KARARINA İSTİNADEN’

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ulaşım (BURULAŞ) sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Kovid-19 salgını tedbirleri gereği 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağını içeren Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 20 yaş altındaki tüm yolcularımızın abonman kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

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