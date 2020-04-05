Bursa’da 20 yaş altı yolcuların abonman kartları kullanıma kapatıldı!

Bursa Ulaşım (BURULAŞ) sosyal medyadan yaptığı duyuruda, 20 yaş altındaki tüm yolcuların abonman kartların geçici süreyle kullanıma kapatıldığını belirterek, “Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI KARARINA İSTİNADEN’

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ulaşım (BURULAŞ) sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Kovid-19 salgını tedbirleri gereği 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağını içeren Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 20 yaş altındaki tüm yolcularımızın abonman kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.