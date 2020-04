Bursa’da 3 apartman karantinaya alındı!

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki 3 mahallede bulunan 3 apartman karantinaya alınırken, Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Koronavirüs görülen vakalarının artması sebebiyle; Gürsu ilçesi, Yenidoğan Mahallesi Alp Sokak No: 5, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 88, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi Karadeniz Sokak No: 3’te bulunan apartmanlarımız, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır.

* Söz konusu apartmanlarımızda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. DHA